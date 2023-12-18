Sağanak yağışın ardından İstanbul barajlarında son durum | Istrancalar Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı

İstanbul’da aralıklarla yağan yağmur sonrası, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı. Geçen ay yüzde 18,4 olarak ölçülen Alibey Barajı’nın doluluk oranı yüzde 59,17 olarak ölçülürken, Istrancalar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Sağanak yağışın ardından İstanbul barajlarında son durum | Istrancalar Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı - 1

İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti.

Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olarak ölçülmüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağışın ardından İstanbul barajlarında son durum | Istrancalar Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı - 2

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59,17’ye ulaştı.

Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3,5’e kadar gerileyen Sazlıdere Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 28,37’ye ulaştı.

Sağanak yağışın ardından İstanbul barajlarında son durum | Istrancalar Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı - 3

İstanbul’un doluluk oranı en yüksek Istrancalar Barajı oldu. Yüzde 19,11’li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

Sağanak yağışın ardından İstanbul barajlarında son durum | Istrancalar Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı - 4

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: Yüzde 86,88

Ömerli Barajı: Yüzde 67,05

Darlık Barajı: Yüzde 59,66

Alibey Barajı: Yüzde 59,17

Istrancalar Barajı: Yüzde 100
Sağanak yağışın ardından İstanbul barajlarında son durum | Istrancalar Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı - 5

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 35,82

Terkos Barajı: Yüzde 34,53,

Sazlıdere Barajı: Barajı 28,37

Kazandere Barajı: Yüzde 37,79

Papuçdere Barajı: Yüzde 24,52
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