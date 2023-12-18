Sağanak yağışın ardından İstanbul barajlarında son durum | Istrancalar Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı
İstanbul’da aralıklarla yağan yağmur sonrası, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı. Geçen ay yüzde 18,4 olarak ölçülen Alibey Barajı’nın doluluk oranı yüzde 59,17 olarak ölçülürken, Istrancalar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti.
Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.
İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olarak ölçülmüştü.