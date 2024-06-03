Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Burdur’da diyaliz sonrası fenalaşan hastalara ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur’da diyaliz sonrası tedavi altına alınan hastalara ilişkin açıklama yaptı. Bugün itibariyla entübe durumda hasta kalmadığını bildiren Bakan Koca, 16 hastanın taburcu edildiğini, 14 hastanın ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Burdur’da diyalize girdikten sonra fenalaşan hastalardan 3’ü yaşamını yitirmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesi’ndeki hastaların diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanelerdeki durumuna ilişkin, “Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir.” ifadesini kullandı.