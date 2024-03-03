Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları)
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 23-27 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı için alımı yapılacak 8 bin işçi alımı için kura çekiminin yapılacağı tarihler, başvuruların tamamlanmasının ardından belli oldu. Kura çekimiyle birlikte belirlenen kadrolara alımlar yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?
2024 Sağlık bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri, 27 Şubat'ta başvuruların sona ermesinin ardından merak ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri belli oldu. Kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?