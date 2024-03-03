Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları)

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 23-27 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı için alımı yapılacak 8 bin işçi alımı için kura çekiminin yapılacağı tarihler, başvuruların tamamlanmasının ardından belli oldu. Kura çekimiyle birlikte belirlenen kadrolara alımlar yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları) - 1

2024 Sağlık bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri, 27 Şubat'ta başvuruların sona ermesinin ardından merak ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri belli oldu. Kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları) - 2

İŞÇİ ALIMI NOTER KURASIYLA BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları) - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları) - 4

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları) - 5

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

DAHA FAZLA GÖSTER