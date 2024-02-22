Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi)

2024 yılı Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden kura çekimi ile gerçekleştirilecek olan 8 bin işçi alımının başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman?