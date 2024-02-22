Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi)
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl 35 bin personel alımının 27 bini için tercih kılavuzu ÖSYM üzerinden yayımlandı. Gözler kalan 8 bin işçi alımı kadrosu için kuraların ne zaman çekileceğine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman?
2024 yılı Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden kura çekimi ile gerçekleştirilecek olan 8 bin işçi alımının başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman?