Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi)

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl 35 bin personel alımının 27 bini için tercih kılavuzu ÖSYM üzerinden yayımlandı. Gözler kalan 8 bin işçi alımı kadrosu için kuraların ne zaman çekileceğine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi) - 1

2024 yılı Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden kura çekimi ile gerçekleştirilecek olan 8 bin işçi alımının başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi) - 2

8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımları için KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 8 bin işçi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi) - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvuruların şubat ayının son haftası itibarıyla başlaması ve kura çekimi tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? (2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi) - 4

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Kura çekimi için alımı yapılacak kadro ve branşların şu alanlarda olması bekleniyor;

Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Elektrikçi (Genel), İnşaat Boyacısı/Boyacı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı.

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