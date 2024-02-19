Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı? Kılavuz için gözler ÖSYM'de

Sağlık Bakanlığı 2024 atama takvimi için gözler ÖSYM'de. "Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı?" sorularına yanıt arayan adaylar, kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı? Kılavuz için gözler ÖSYM'de - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. 35 bin sağlıkçı atamasının ayrıntıları belli oldu.

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Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı? Kılavuz için gözler ÖSYM'de - 2

"MÜLAKAT YOK"

Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı? Kılavuz için gözler ÖSYM'de - 3

KILAVUZ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama süreciyle ilgili son durumu 16 Şubat 2024 tarihinde paylaştı. Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı? Kılavuz için gözler ÖSYM'de - 4

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar, kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı? Kılavuz için gözler ÖSYM'de - 5

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ÖSYM kılavuzu ile birlikte yayımlayacak. Bu hafta içi erişime açılması beklenen kılavuzda başvuru tarihleri ve sürecine ilişkin ayrıntıların yer alması bekleniyor.

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