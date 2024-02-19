Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı? Kılavuz için gözler ÖSYM'de
Sağlık Bakanlığı 2024 atama takvimi için gözler ÖSYM'de. "Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro branş dağılımı açıklandı mı?" sorularına yanıt arayan adaylar, kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzuyla ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. 35 bin sağlıkçı atamasının ayrıntıları belli oldu.