Sağlık Bakanlığı canlı kura çekim tarihleri belli oldu: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? (2024 İŞKUR işçi alımı canlı kura çekimi ekranı)
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura çekimi için geri sayım sürerken tarih açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, bin işçi alımı kurası nisan ayının ilk haftasında yapılacak ve 2 gün devam edecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında kabul gören kişiler mülakat olmaksızın direkt olarak atanacak. 8 bin işçi alımı için kura takvimi belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 8 bin sürekli işçi alımı ilanı sonrasında kura çekiminin yapılacağı tarih merakla bekleniyor. Şubat ayında Bakanlık üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler işçi alımı kura tarihlerine çevrildi. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalarla birlikte 8 bin işçi alımı kura çekimi için tarih belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?