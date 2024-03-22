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Sağlık Bakanlığı canlı kura çekim tarihleri belli oldu: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? (2024 İŞKUR işçi alımı canlı kura çekimi ekranı)

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura çekimi için geri sayım sürerken tarih açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, bin işçi alımı kurası nisan ayının ilk haftasında yapılacak ve 2 gün devam edecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında kabul gören kişiler mülakat olmaksızın direkt olarak atanacak. 8 bin işçi alımı için kura takvimi belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Sağlık Bakanlığı canlı kura çekim tarihleri belli oldu: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? (2024 İŞKUR işçi alımı canlı kura çekimi ekranı) - 1

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 8 bin sürekli işçi alımı ilanı sonrasında kura çekiminin yapılacağı tarih merakla bekleniyor. Şubat ayında Bakanlık üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler işçi alımı kura tarihlerine çevrildi. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalarla birlikte 8 bin işçi alımı kura çekimi için tarih belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı canlı kura çekim tarihleri belli oldu: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? (2024 İŞKUR işçi alımı canlı kura çekimi ekranı) - 2

BAKAN KOCA'DAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

Bolu'da vatandaşlarla sohbet eden Koca, "Nisan'ın 4'ünde çekiliş var. Mülakat filan yok, doğrudan direk atama. Canlı, herkesin görebileceği şekilde, Youtube üzerinden noter huzurunda 8 binin çekilişi olacak." ifadelerini kullandı.

O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, videoyu ise "Mülakat olmadan, ÖSYM puanı ile doğrudan atanma. Bolu’da bir baba sevincini paylaştı. Bir soruya cevaben de, İŞKUR üzerinden, yine mülakat olmadan, noter huzurunda çekilişle yapılacak 8.000 işçi alımıyla ilgili bilgi verdik." sözleriyle paylaştı.

Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar kura çekiminin ardından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı canlı kura çekim tarihleri belli oldu: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? (2024 İŞKUR işçi alımı canlı kura çekimi ekranı) - 3

8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı canlı kura çekim tarihleri belli oldu: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? (2024 İŞKUR işçi alımı canlı kura çekimi ekranı) - 4

KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.

Sağlık Bakanlığı canlı kura çekim tarihleri belli oldu: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? (2024 İŞKUR işçi alımı canlı kura çekimi ekranı) - 5

ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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