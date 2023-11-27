Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi 2023: 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı sürekli engelli alımı kura sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 1-6 Kasım tarihlerinde alınan 216 engelli alımı için kura tarihi belli oldu. Şimdi gözler engelli personel alımı kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?