Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi 2023: 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 216 engelli sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. 1-6 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden engelli personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı sürekli engelli alımı kura sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 1-6 Kasım tarihlerinde alınan 216 engelli alımı için kura tarihi belli oldu. Şimdi gözler engelli personel alımı kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?