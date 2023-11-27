Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi 2023: 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 216 engelli sürekli işçi alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. 1-6 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden engelli personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi 2023: 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 1

Sağlık Bakanlığı sürekli engelli alımı kura sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 1-6 Kasım tarihlerinde alınan 216 engelli alımı için kura tarihi belli oldu. Şimdi gözler engelli personel alımı kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi 2023: 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından engelli personel alımı kura çekimi tarihi belli oldu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da başlayan kura çekilişi 18.00'da sona erecek.

216 asıl adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi 2023: 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 3

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Kura çekimi işlemleri Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla başlatılan 216 kişilik engelli işçi alımı kura sonuçları tarihi belli oldu.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi 2023: 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 4

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları asil ve yedek liste Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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