Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2022: İşçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? (11 bin 317 işçi alınacak)

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak işçi alımı kura çekimi için nefesler tutuldu. Bakanlıktan yapılan işçi alımı duyurusu sonrasında, 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurular tamamlandı. Peki, 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarih.
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Personel alımı tercihlerinin tamamlanması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasıyla birlikte gündeme işçi alımı kura çekimi geldi. Bakanlıktan yapılan duyuru sonrasında işçi alımı kura çekimi için tarihler belli oldu.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
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