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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayın bilgileri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden paylaşılan " Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Hakkında Duyuru" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nasıl izlenecek? Taşra teşkilatı 8.000 sürekli işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi saat kaçta ilan edilecek?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 1

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 8 bin işçi alımında sona gelindi. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 sürekli işçi alımı kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacak. 

Kura sonuçları aynı gün saat 20:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 3

3 NİSAN'DA HANGİ İLLERİN KURASI GERÇEKLEŞECEK?

3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 4

DUYURU PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden paylaşılan " Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Hakkında Duyuru" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi.

KURA SONUÇLARININ İLAN EDİLECEĞİ EKRAN

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 5

Yapılan açıklamada; 

"T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 8.000 sürekli işçi alımı için 23/02/2024 – 27/02/2024 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda canlı yayınlanarak gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 20:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır." denildi. 

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