Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayını 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayın bilgileri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden paylaşılan " Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Hakkında Duyuru" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nasıl izlenecek? Taşra teşkilatı 8.000 sürekli işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi saat kaçta ilan edilecek?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 8 bin işçi alımında sona gelindi. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 sürekli işçi alımı kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.