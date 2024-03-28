Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nisan ayında yapılacak: 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? (İŞKUR canlı kura çekimi)
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 8 bin işçi alımı kura yöntemiyle belirlenecek. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, kurada ismi çıkan işçi adayları mülakat şartı olmadan direkt olarak atanacak. Peki, 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte (İŞKUR canlı kura çekimiyle ilgili ayrıntılar...
2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığına yapılan başvuruların ardından 8 bin işçi alımı için kura çekilecek. Kura çekimi İŞKUR üzerinden noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Kurada ismi çıkan adaylar ise taşra teşkilat birimlerine atanacak. Gözler şimdi kuraların çekileceği tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?