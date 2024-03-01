Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 sürekli işçi alımı ilanının paylaşılması ardından başvuru süreci sona erdi. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı işçi alımları kura yöntemiyle yapılacak. Adayların en çok merak ettiği ayrıntılardan biri olan kura tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin son aşaması olan kuralar için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, klinik destek elemanı gibi kadrolara yapılacak alımlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.