Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 sürekli işçi alımı ilanının paylaşılması ardından başvuru süreci sona erdi. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı işçi alımları kura yöntemiyle yapılacak. Adayların en çok merak ettiği ayrıntılardan biri olan kura tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? - 1

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin son aşaması olan kuralar için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, klinik destek elemanı gibi kadrolara yapılacak alımlar, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? - 2

Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ

İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak. Noter kurası 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? - 4

Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı: 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? - 5

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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