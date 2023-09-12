SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 112. Dönem DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS sonuç sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih başvuruları 11 Eylül tarihinde sona ermişti. Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası noter huzurunda yapılacak. 11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan kura çekiminin saati ve sonuçları şimdiden hekimlerin gündeminde yer alıyor. İşte, DHY atama kura sonuçlarına dair bilgiler...