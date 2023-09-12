SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 112. Dönem DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS sonuç sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı personel atama kurası, 7-11 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihlerini yapan hekimlerin gündeminde alıyor. 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura tercihlerinin tamamlanmasıyla, tüm gözler 112. Dönem DHY atama kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih başvuruları 11 Eylül tarihinde sona ermişti. Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası noter huzurunda yapılacak. 11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan kura çekiminin saati ve sonuçları şimdiden hekimlerin gündeminde yer alıyor. İşte, DHY atama kura sonuçlarına dair bilgiler...