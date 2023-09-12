SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 112. Dönem DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS sonuç sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel atama kurası, 7-11 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihlerini yapan hekimlerin gündeminde alıyor. 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura tercihlerinin tamamlanmasıyla, tüm gözler 112. Dönem DHY atama kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 112. Dönem DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS sonuç sorgulama ekranı - 1

Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih başvuruları 11 Eylül tarihinde sona ermişti. Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası noter huzurunda yapılacak. 11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan kura çekiminin saati ve sonuçları şimdiden hekimlerin gündeminde yer alıyor. İşte, DHY atama kura sonuçlarına dair bilgiler...

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 112. Dönem DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS sonuç sorgulama ekranı - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin yeri ve saati Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) resmi internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 112. Dönem DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS sonuç sorgulama ekranı - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçlarının kura günü ilan edilmesi bekleniyor.

Kura sonuçları ve isim listesi yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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