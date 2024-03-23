Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu

Sağlık Bakanlığı işçi alımıyla ilgili süreç devam ediyor. İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapılacak. Bakanlık merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yerleştirme işlemlerini tamamlanacak.