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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, farklı branşlardaki işçi alımları kura yöntemiyle yapılacak. 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu - 1

Sağlık Bakanlığı işçi alımıyla ilgili süreç devam ediyor. İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapılacak. Bakanlık merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yerleştirme işlemlerini tamamlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu - 2

KURA TARİH DUYURUDU

Sağlık Bakanlığı kura çekim sürecinin ayrıntılarına yönelik yaptığı açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu - 3

Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adayların isim listesi kura çekiminin ardından duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu - 4

KOCA TARİHİ HATIRLATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Bolu'da vatandaşlarla sohbet eden Koca, "Nisan'ın 4'ünde çekiliş var. Mülakat filan yok, doğrudan direk atama. Canlı, herkesin görebileceği şekilde, Youtube üzerinden noter huzurunda 8 binin çekilişi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu - 5

BELGELER ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK

Atamaya ilişkin bilgi ve atamalar için gerekli belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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