Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih belli oldu
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, farklı branşlardaki işçi alımları kura yöntemiyle yapılacak. 8 bin işçi alımı canlı kuraları için tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımıyla ilgili süreç devam ediyor. İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapılacak. Bakanlık merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yerleştirme işlemlerini tamamlanacak.