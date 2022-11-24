Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022: Personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun."
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz yıl, 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM'ye kılavuz gönderilmişti. 16 Aralık 2021 tarihinde ise personel alımı ÖSYM tarafından tercihe açılmıştı. Bakan Koca, bu yılki alımla ilgili listenin 18 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının kasım ayının son haftası itibariyle erişime açılması bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;
"Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaşmış durumdadır. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur."
Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımı ilanında, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri branşlarından alımlar gerçekleşmişti.
2022 yılı için personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı fakat bu yılda da bu bölümlerden sağlık personellerinin alınması bekleniyor.