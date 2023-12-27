Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 27 bin sözleşmeli personel alınacak
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen sağlık personelleri ise alım yapılacak kadro ve branş dağılımlarını araştırıyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı için tarih araştırmaları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile eleman temininde güçlük çekilen yerlerde, ihtiyaç duyulan kadro ve branş dağılımlarına göre 27 bin personel istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?