Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 27 bin sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen sağlık personelleri ise alım yapılacak kadro ve branş dağılımlarını araştırıyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 27 bin sözleşmeli personel alınacak - 1

2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı için tarih araştırmaları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile eleman temininde güçlük çekilen yerlerde, ihtiyaç duyulan kadro ve branş dağılımlarına göre 27 bin personel istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 27 bin sözleşmeli personel alınacak - 2

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 27 bin sözleşmeli personel alınacak - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Söz konusu personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 27 bin sözleşmeli personel alınacak - 4

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER