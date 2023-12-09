Sağlık hizmetinde evrim bu müzede: 1’inci Dünya Savaşı’ndaki ambulans da sergide

Müzede sergilenen ambulansların Türkiye'nin dört bir yanından alınıp buraya getirildiğini belirten Başhekim Göçmen, "Buradaki ambulansların hepsi imece usulü olarak toplandı. Türkiye'nin her yerinde ambulans olarak kullanılmış olan bu eserler, burada müze varlığını bilen kişiler tarafından bize ihbar edildi. Biz de onları burada sergilemek üzere sahiplerinden rica ettik. Bedelsiz olarak buraya gönderenler oldu. Büyük firmalarımızın sponsorluğunda buraya gelen ambulanslarımız oldu. İlgi oldukça fazla, çünkü İnegöl Devlet Hastanesi ana geçiş noktasında bulunduğu için, günde binlerce kişiyi ağırladığımız bir alan. Böylesine güzel bir ortamı insanlara hazırladığımız için, geçmişten geleceğe sağlık hizmetinin geçirmiş olduğu evrimi gösterme şansına sahip olduğumuz için, kendimizi oldukça şanslı hissediyoruz. Herkesi bu güzel atmosferde bu güzel duyguları yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.