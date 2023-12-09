Sağlık hizmetinde evrim bu müzede: 1’inci Dünya Savaşı’ndaki ambulans da sergide
Bursa’da, İnegöl Devlet Hastanesi içerisine kurulan ve 2020 yılında Kültür Bakanlığı tarafından özel müze olarak tescillenen "Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi", her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. 1'inci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bisiklet ambulans, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan kağnı ambulansın yanı sıra 14 farklı ambulansın sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.
İnegöl Devlet Hastanesi'nin içerisinde 2016 yılında 'Sağlık Tarihi Ambulans ve Oyun Ambulans Müzesi' kuruldu.