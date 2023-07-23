Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis
Kahramanmaraş’ta sağlık teknikeri olarak görev yapan Serhat İğci’ye saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli Günal’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Günal’I 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kahramanmaraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan Serhat İğci'ye saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli Günal, yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.