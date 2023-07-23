Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis

Kahramanmaraş’ta sağlık teknikeri olarak görev yapan Serhat İğci’ye saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli Günal’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Günal’I 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 1

Kahramanmaraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan Serhat İğci'ye saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli Günal, yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 2

Olay 5 Ocak 2020 günü meydana geldi. Veli Günal, bel ağrısı şikayeti olan eşini Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanede kontrolleri yapılan kadın, doktorunun tavsiyesi üzerine radyoloji servisine sevk edildi.

Doktorun, MR çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Günal, burada görevli sağlık teknikeri Serhat İğci’ye başvurdu. İğci'nin öncelikli olarak randevulu hastaları aldığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.

Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 3

İddiaya göre, bu duruma tepki gösteren Veli Günal, tartışma sırasında sinirlenerek Serhat İğci'ye tekme-tokat saldırıp odadan ayrıldı. Olayın ardından görev yaptığı hastanenin acil servisine götürülen Serhat İğci'nin yapılan kontrollerinde aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 4

Güvenlik görevlilerince yakalanan Günal, hastaneye gelen polislere teslim edildi. Günal, sorgusunda elmacık kemiği kırılan sağlık görevlisi Serhat İğci'nin de kendisinin darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 5

Görüntülerde güvenlik görevlilerinin radyoloji bölümüne koşarken, Veli Günal ve eşinin güvenlikçilerle birlikte radyoloji bölümünden ayrıldığı, Serhat İğci'nin de yüzünü tutarak odadan çıktığı görüldü.

Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 6

Soruşturma kapsamında Veli Günal hakkında “kasten yaralama”, Serhat İğci hakkında ise “basit yaralama” suçundan dava açıldı.

Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 7

4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; taraf avukatları katıldı. Günal'ın avukatı, haksız tahriki Serhat İğci'nin yaptığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi. Serhat İğci’nin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran saldırgana 2 yıl 3 ay hapis - 8

Mahkeme savcısı da mütalaasında Veli Günal'ın 'kasten yaralama', Serhat İğci'nin de 'basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sonunda hakim, Veli Günal’a “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 hapis cezası verilirken, Serhat İğci'ye ise “basit yaralama” suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verildi.

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