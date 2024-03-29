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Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise

Sivas'ın Hafik ilçesinde 19’uncu yüzyılda yapıldığı öne sürülen Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Kilisenin 1’inci derecede sit alanı ve koruma altında olduğu ifade edildi.

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 1

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Birinci Dünya Savaşı'nda basta ABD ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden Hristiyanlar tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından satışa çıkarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 2

Tapu kayıtlarında samanlık olarak görünen o şekilde de kullanılan şimdi ise tamamen atıl şekilde kalan kilise, 2012 yılında 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi.

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 3

Kesme taşlarla yapılan kilisenin içerisinde ve dış yüzeyinde ise hac işaretinin işlendiği taşlar bulunuyor.

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 4

Kilise, emlak danışmanına verilerek 16 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 5

Kilisenin girişine ise satılık yazısı asıldı.

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 6

"SAMANLIK OLARAK KULLANILMIŞ"

Kilisenin satış süreciyle ilgili bilgi veren emlak danışmanı burada önceden 3 bine yakın Ermeni yaşadığını ifade etti.

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 7

"Birinci Dünya Savaşı sonrasında buradaki Ermeniler başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmişler. Kilise de o günden bu güne kadar atıl bir şekilde kalmış." diye konuşan emlakçı, "Burayı satışa çıkardık. Kilisenin sahibi bize ulaşarak satılmasını istedi. Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz. Bugün itibariyle çekimleri yapıldı ve ilana koyuldu. Burası baya bir kilise olarak kullanılmış. Burası daha sonra da samanlık olarak kullanılmış. İlanımızın ardından yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz." dedi.

Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 8
Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 9
Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 10
Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 11
Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 12
Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 13
Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise - 14
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