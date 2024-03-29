Sahibinden satılık 16 milyon TL tarihi kilise
Sivas'ın Hafik ilçesinde 19’uncu yüzyılda yapıldığı öne sürülen Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Kilisenin 1’inci derecede sit alanı ve koruma altında olduğu ifade edildi.
İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Birinci Dünya Savaşı'nda basta ABD ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden Hristiyanlar tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından satışa çıkarıldı.