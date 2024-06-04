Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum: Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak?

Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı. "Sahipsiz hayvanlara" ilişkin düzenleme kapsamında 4 bakanlığın yaptığı çalışma, AK Parti Grup Başkanlığına teslim edildi. Pek çok vatandaş da söz konusu tasarının ne aşamada olduğunu ve ne zaman TBMM gündemine geleceğini merak ediyor. Peki, sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak?

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum: Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? - 1

Kamuoyunda "sokak köpekleri düzenlemesi" olarak da bilinen tasarıya ilişkin gelişmeler ardı ardına geliyor. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdi. İşte, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum...

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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum: Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? - 2

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum: Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? - 3

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin taslağın AK Parti Meclis Grubuna gönderildiğini bildirdi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine, bu konuda Tarım ve Orman; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; İçişleri ile Adalet bakanlıklarının çalıştığını belirtti.

Bir taslağın hazırlandığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Taslak çalışma Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz bunu değerlendireceklerdir. Bu, milletvekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkaran iktidarız. Hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, bu komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda evcil, sahipsiz hayvan tanımları netleştirilmiştir. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık."

Sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğinin görüldüğünü, ölümlere yol açan olayların yaşandığını aktaran Tunç, çocuklara, yaşlılara saldırma, trafik kazalarına neden olma gibi durumların söz konusu olduğunu, bunun önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tunç, belediyelere ve bazı kurumlara düşen görevler olacağını, yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım ama insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik orta yol bulunması gerekecektir." dedi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede son durum: Sokak köpekleri yasası ne zaman çıkacak? - 4

TASARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin taslağın AK Parti Meclis Grubuna gönderildiğini bildirdi.

Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.

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