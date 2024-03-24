Sahte avukat adliyede dolaşırken yakalandı!
Adana’da, sahte avukat kimliği ve cübbesi ile kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı belirtilen Betül. S. (37), adliye koridorunda gezerken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgileri üzerine Betül S. hakkında soruşturma başlattı.