Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun | İfadesi ortaya çıktı
Adana'da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenerek tutuklanan 37 yaşındaki Betül S.'nin, eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı. 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olan zanlının ifadesinde, eski sevgilisinin bir süre yanında yardımcılığını yaptığını iddia ederek ''Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim.'' dediği öğrenildi. Tutuklanan Betül S.'nin 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtiliyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine Betül S. hakkında soruşturma başlattı. Zanlının, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi.