Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun | İfadesi ortaya çıktı

ESKİ AVUKAT SEVGİLİSİNE ÖZENMİŞ

Betül S.'nin ifadesinde, eski sevgilisinin avukat olduğunu öne sürerek, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim.” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık’", "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi", "özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen Betül S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Betül S.'nin Adana'nın yanı sıra farklı kentlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu olan ve hukuk fakültesini 3’üncü sınıftan terk ettiğini ileri süren zanlının 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu bildirildi. Betül S.'nin uzun yıllar dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine polis mağdurlara yönelik araştırmasını sürdürüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından başka kentlerden yaşayan mağdurların sahte avukat hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

Öte yandan Betül S.'nin Adana Adliyesi'nde gözaltı işlemi yapan polislere, gerçek avukatların, "Meslektaşımızı bu şekilde gözaltına alamazsınız?" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Meslektaş dayanışmasıyla Betül S.'ye sahip çıkmaya çalışan gerçek avukatların polisler tarafından güçlükle ikna edildiği de kaydedildi.