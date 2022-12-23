Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak!

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu bildirildi.
Üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı isteyen Özkiraz'ın tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.
Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame de kabul edildi. Özkiraz için "sahte diploma ile hekimlik yapma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep ediliyor.
20 yaşındaki sahte doktor, 3 ayrı suçtan toplam 13 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.