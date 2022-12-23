Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak!

Sahte doktorluk suçlamasıyla tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, yargılanacağı günü bekliyor. Cezaevindeki günlerini değerlendirmek isteyen Özkiraz'ın gerçek doktor olmak için üniversite hazırlık kitapları istediği öğrenildi.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 1

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu bildirildi.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 2

Üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı isteyen Özkiraz'ın tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 3

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 4

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 5

Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 6

Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame de kabul edildi. Özkiraz için "sahte diploma ile hekimlik yapma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep ediliyor.

20 yaşındaki sahte doktor, 3 ayrı suçtan toplam 13 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 7

Ayşe Özkiraz'ın ameliyathanede, ameliyata girerken ve gece nöbetlerine kaldığını gösteren çok sayıda fotoğrafı çıkmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özkiraz'ın herhangi bir tıbbi işlem yapmadığı bildirilmişti.

Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak! - 8

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