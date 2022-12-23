Sahte doktorun maceraları - Okuyup doktor olacak!

Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame de kabul edildi. Özkiraz için "sahte diploma ile hekimlik yapma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep ediliyor.



20 yaşındaki sahte doktor, 3 ayrı suçtan toplam 13 yıl hapis istemiyle yargılanacak.



