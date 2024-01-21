Sahte hesap ortalığı karıştırdı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu devam ederken adına açılan sahte Instagram hesabı ortalığı karıştırdı. 650 bin takipçiye ulaşan hesaptan dün paylaşılan soru-cevap metni sosyal medyada gündem oldu. Ajanslar tarafından, "Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) yanıt verdi" başlığıyla servis edilen haberler sonrasında yayından kaldırıldı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise bir bilgilendirme yayınlayarak, Alper Gezeravcı'nın gerçek sosyal medya hesaplarını paylaştı.
Başarılı bir fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu devam ediyor.