Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde telefonla aradığı kadına kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, 7 milyon liralık vurgun yaptı. Tutuklanan dolandırıcının içi para ve altın dolu poşeti alarak sokak arasında kıyafet değiştirdiği anlar güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 1

İstanbul Bakırköy’de 14 Mayıs'ta polise başvuran Z.D. adlı kadın kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

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Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 2

7 MİLYON LİRAYI ELİYLE TESLİM ETTİ

Mağdur Z.D. ifadesinde, kendisini arayan kişiye inandığını söyleyerek "Bana evde bulunan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta kendisiyle buluşmamı istedi. Poşeti operasyon bitince bana iade edeceklerdi. Ben de bana söyleneni yaptım." dedi.

Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 3

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 4

Görüntülerde mağdur kadından içinde yaklaşık 7 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan poşeti alan şüpheli bir süre sokakta ilerliyor.

Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 5

Daha sonra bir sokak arasına giren şüpheli burada kıyafetlerini değiştiriyor.

Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 6

Bu yöntemle takip edilmekten kurtulmayı amaçladığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına aldı.

Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 7

5 SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli B.N.T.’nin poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu da tespit edildi.

Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi - 8

TUTUKLANDI

B.N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının aldığı ziynet eşyalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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