Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi

7 MİLYON LİRAYI ELİYLE TESLİM ETTİ

Mağdur Z.D. ifadesinde, kendisini arayan kişiye inandığını söyleyerek "Bana evde bulunan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta kendisiyle buluşmamı istedi. Poşeti operasyon bitince bana iade edeceklerdi. Ben de bana söyleneni yaptım." dedi.