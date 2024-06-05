Sahte polisten 7 milyon liralık vurgun: Parayı alınca kılık değiştirdi
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde telefonla aradığı kadına kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, 7 milyon liralık vurgun yaptı. Tutuklanan dolandırıcının içi para ve altın dolu poşeti alarak sokak arasında kıyafet değiştirdiği anlar güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
İstanbul Bakırköy’de 14 Mayıs'ta polise başvuran Z.D. adlı kadın kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.