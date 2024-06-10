Sahte zeytinyağı tehlikesi! Kafe ve restoranlarda yayngınlaştı, gerçeğiyle ayırt etmek mümkün değil



“Kaliteli zeytinyağının litre fiyatı 300-500 lira arasında değişir” diyen Herdan, “Alt kaliteliler 300 lira bandında, yüksek kaliteliler ise 500 lira bandındadır. Çok açık sarı renginde zeytinyağı genelde olmaz. Olgun hasatlarda, belli bir bölgelerde belki, o da açık sarı olmaz. Rengi, yeşilimsi tatlı bir sarı olur. Yerden toplanmış, çürümüş zeytinle yapılan yağ ağzınızda kötü tat bırakır. İyi ve kötü zeytinyağını ayırt etmek için buradan yola çıkabilirsiniz. Ama sahte yağlarla alakalı eğer zeytinyağı tüketim alışkanlığınız yoksa iyisini ve kötüsünü ayırt edemiyorsanız, sahte yağı da ayırt etmeniz çok zordur. Sahte yağ ancak laboratuvar analizlerinde anlaşılır” dedi.



“MARKASIZ ÜRÜN SATIN ALMAYIN”



Herdan son olarak şu uyarıda bulundu:



“Tüketicinin zeytinyağını tüketirken en önemli dikkat etmesi gereken şeylerden biri de markadır. Markasız ürün satın almaması gerekir. Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın denetimini yaptığı, üretim izni olan markalı ürünleri tüketmesini ve satın alırken bunlara dikkat etmesini şiddetle tavsiye ediyorum.”