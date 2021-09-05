Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

İHA - Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 15:36

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü - 1

Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü - 2

Alevlerin hızla büyümesi sonucu yangın, bitişikteki ahşap palet üretim tesisine sıçradı.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü - 3

Çalışanların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü - 4

İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, TOMA ve iş makineleriyle yangına müdahale edilirken, alevlerin iş yerlerinin diğer kısımlarına sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü - 5

Ekiplerce yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, tesislerin bazı bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme yandı.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü - 6

Polisin önlem aldığı yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü - 7

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