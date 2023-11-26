Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu)

D-650 karayolunun Sakarya geçişinde makaslayan tanker, beton bariyere çarpıp kaza yaptı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 1

Sakarya’da boş tankerin makaslayıp beton bariyerleri kırması sonucu ulaşım aksadı.

D-650 karayolunun Bilecik-Eskişehir yönünde seyreden M.D. idaresindeki 39 TM 871 plakalı gıda maddesi taşımada kullanılan boş tanker, makaslaması sonucu refüjdeki beton bariyerleri kırarak yolu iki yönlü ulaşıma kapattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 2

Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline karayolları, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 3

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 4

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çalışmalar nedeniyle karayolunun her iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 5
Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 6

Beton bariyerler iş makineleriyle kaldırılırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu) - 7

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tankerin vinçle kaldırılmasıyla güzergahtaki ulaşım normale döndü.

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