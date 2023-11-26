Sakarya’da kaza yapan tanker yolu trafiğe kapattı (Uzun araç kuyrukları oluştu)
D-650 karayolunun Sakarya geçişinde makaslayan tanker, beton bariyere çarpıp kaza yaptı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sakarya’da boş tankerin makaslayıp beton bariyerleri kırması sonucu ulaşım aksadı.
D-650 karayolunun Bilecik-Eskişehir yönünde seyreden M.D. idaresindeki 39 TM 871 plakalı gıda maddesi taşımada kullanılan boş tanker, makaslaması sonucu refüjdeki beton bariyerleri kırarak yolu iki yönlü ulaşıma kapattı.