Sakarya'da Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Sakarya'da Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 1

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya'da Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 2

900 rakımlı Çam Dağı'nı da içinde bulunduran Kocaali-Hendek il yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sakarya'da Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - 3

Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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