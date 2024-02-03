"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller

1- METE'NİN GEÇMİŞİ

Şimdilerde ilk kez baba olmaya hazırlanan Mete'nin babasız hatta annesiz büyümesi, İncila ile aşkına engel oluşturdu. Çocuğuna sevgi dolu bir aile vermek isteyen Mete'nin mutsuzluğunu ona da yansıtmaktan korktuğunu annesine "Ben olmasam hayatın daha güzel olur muydu? Mutsuz bir evlilik yaptığını anladığında ben mi engel oldum sana?" diye sormasıyla ortaya çıktı.