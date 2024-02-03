"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller
Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide imkansız aşklarıyla dikkat çeken İncila ve Mete'nin önündeki engeller izleyenlerin kafasında soru işaretleri yaratıyor. İşte Sakla Beni'de İncila-Mete aşkına engel olan unsurlar...
Başrollerini Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sakla Beni yeni bölümleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Peki gizli aşklarıyla dikkat çeken İncila ile Mete'nin bir araya gelmesi önündeki engeller neler?