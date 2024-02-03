"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide imkansız aşklarıyla dikkat çeken İncila ve Mete'nin önündeki engeller izleyenlerin kafasında soru işaretleri yaratıyor. İşte Sakla Beni'de İncila-Mete aşkına engel olan unsurlar...

"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller - 1

Başrollerini Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sakla Beni yeni bölümleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Peki gizli aşklarıyla dikkat çeken İncila ile Mete'nin bir araya gelmesi önündeki engeller neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller - 2

1- METE'NİN GEÇMİŞİ

Şimdilerde ilk kez baba olmaya hazırlanan Mete'nin babasız hatta annesiz büyümesi, İncila ile aşkına engel oluşturdu. Çocuğuna sevgi dolu bir aile vermek isteyen Mete'nin mutsuzluğunu ona da yansıtmaktan korktuğunu annesine "Ben olmasam hayatın daha güzel olur muydu? Mutsuz bir evlilik yaptığını anladığında ben mi engel oldum sana?" diye sormasıyla ortaya çıktı.

"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller - 3

2- İNCİLA'NIN MİNNET DUYGUSU

Mete ve İncila'nın önündeki bir diğer engel ise küçük yaşta annesini babasını kaybeden İncila'nın Naz ve Atıf'a duyduğu minnet duygusu...

Naz'ın Mete'ye olan duygularının büyüklüğünü öğrenince onunla yaşadıklarına pişman olan İncila, sırf Mete'den uzaklaşmak için önce Ozan ile kaçmayı ardından Kadir'le evlenmeyi kabul etti.

"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller - 4

3- NAZ'IN HAMİLELİĞİ

İncila ile Mete'nin büyük aşkından habersiz olan Naz'ın tam ikili kaçacakken bebek haberini vermesi Mete'nin eve dönmesine sebep olmuştu.

Mete kendi yaşadıklarını çocuğuna yaşatmak istemezken; İncila'da bir çocuğun mutsuzluğu üzerine mutluluk kuramayacaklarını söylemişti.

"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller - 5

4- GÜLTEN'İN İHANETE UĞRADIKTAN SONRA YAŞADIKLARI

Gülten, Mete'nin babası Cemil'in kendisini en yakın arkadaşıyla aldatması ve ardından onunla kaçmasının hayatını alt üst ettiğini anlatmıştı.

İhanete uğrayıp terk edildikten sonra bebeğini kaybeden ve ağır bir depresyon yaşayan Gülten, evden bu sebeple çıkamadığını İncila'ya açıklamıştı.

Annesinin yaşadıklarını Naz'a da yaşatmak istemeyen Mete, bu sebeple İncila'dan zaman istemişti.

"Sakla Beni"de İncila ile Mete'nin önündeki engeller - 6

5- İNCİLA HAKKINDAKİ GERÇEK

İncila hakkında birkaç bölüm önce ortaya çıkan sır, bütün dengeleri değiştirdi.

Atıf ile Afife'nin geçmişteki büyük aşkı ve İncila'nın aslında Atıf'ın torunu olması gerçeği henüz bilmeseler de Mete ve İncila aşkına dair engellerden biri...

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