Saldırganın firar planı Meriç’te bitti: Husumetlisinin annesini öldürdü, yurt dışına kaçarken yakalandı
İstanbul Esenyurt’ta 3 çocuk annesi Sema Dilekçi’nin yaşamını yitirdiği, eşi Murat Dilekçi’nin ise ağır yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri Meriç Nehri’nin ortasında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt’taki silahlı saldırının şüphelileri, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.
İlçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan Ünverdi Caddesi’nde, 12 Mayıs Pazar günü akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 çocukları bulunan Sema Dilekçi ve eşi Murat Dilekçi, cadde üzerinde alışveriş için gittikleri mağazada silahlı saldırıya uğradı.Saldırı sonucu eşinin önüne atlayan Sema Dilekçi yaşamını yitirirken, Murat Dilekçi ağır şekilde yaralandı.