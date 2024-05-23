Saldırganın firar planı Meriç’te bitti: Husumetlisinin annesini öldürdü, yurt dışına kaçarken yakalandı

SALDIRGAN OĞULLARININ HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, çiftin komşuları ve yakınlarıyla görüşen ekipler, çiftin çocukları Furkan Dilekçi’nin husumetlilerinin bir süredir evlerinin etrafında dolaştığını tespit etti.

Soruşturmada olayın, çiftin oğullarıyla husumetli olan kişiler tarafından yapıldığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları saha ve teknik takibin ardından önce saldırıyı gerçekleştiren kişiyi ardından ona yardım eden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen yaşı küçük M.B. İle Emrah B’nin peşine düşüldü.