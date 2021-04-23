Salgın gölgesinde 23 Nisan kutlamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, corona virüs önlemleri altında evlerde kutlandı. Bazı ilçe belediyeleri moral otobüsleriyle balkon ve bayraklarını süsleyen vatandaşlara, 23 Nisan coşkusu yaşattı. Kutlamalar 81 ilde sürerken hastanede yatan çocuklarda unutulmadı. Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları çocuk hastalara, palyaço eşliğinde sürpriz hazırladı. İşte Türkiye'nin birçok yerinden 23 Nisan manzaraları...

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İHA - DHA 23.04.2021 - 14:15

İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 101 okuldan 101'er balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Havadan görüntülenen balonlu kutlama görsel şölen oluşturdu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 101 okul belirledi.

TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan marş eşliğinde 101 okuldan eş zamanlı olarak 101'er kırmızı ve beyaz renkli balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı.

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden çeşitli etkinliklerle kutladı. Resmi törenle başlayan kutlamalar, gün içerisinde online geçit töreni ve milli mücadele ruhunu yansıtan marşlar eşliğinde gün boyu tüm ilçeyi dolaşmasıyla devam edecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medyadan paylaştığı video ile "Ata’mızın tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" diyerek herkesin bayramını kutladı.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ PARÇALAR BEŞİKTAŞ’TA YANKILANIYOR Covid-19 tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için meydanlar geçen sene olduğu gibi bu sene de boştu. Beşiktaş Belediyesi de bu anlamlı günde ilçe sakinlerine bayram coşkusunu yaşatmak için bütün mahalleleri ve sokakları Atatürk’ün sevdiği parçaları ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan marşları ses aracından çalarak yankılandırdı. Çocuklar ve aileleri de balkonlardan pencerelerden ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan marşlara eşlik etti.

ÇOCUKLAR MAKAM KOLTUĞUNA ONLİNE BAĞLANTIYLA OTURDU Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını ve görevlerini online bağlantılarla öğrencilere bıraktı.



Bu kapsamda, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın makamına Eyüpsultan Halid Derviş İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Fatma Betül Tübcil, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in makamına da Eyüpsultan İslambey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Hilmi Yıldırım oturdu.

Fatih’te de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Maskot, bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, çocuklara 10 bin adet köpük balon da hediye edildi.

Kartal Meydanı’nda düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Dr. Fuat Onbaşılı, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Arlan, Kartal’da bulunan siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Yaşları 4-5 arasında değişen ve 3 farklı kategoride 377 resmin değerlendirildiği yarışmada çocuklara ödüllerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah takdim etti. Şiir okuma (video) kategorisinde ise yine üç farklı yaş grubunda yapılan 94 başvuru arasından ilk üç sıralamaya seçilenlerin ödüllerini, İyİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dr. Fuat Onbaşılı ve Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim takdim etti. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının yaş gruplarının her birinde 1'inciye diz üstü bilgisayar, 2'nciye tablet ve 3'üncüye de bisiklet verildi. Yarışmada dereceye girenler ise şöyle sıralandı: Resim yarışmasında Ali Sönmez, Ali Asım Cebeci, Hilal Zehra Sayan, şiir okuma yarışmasında ise Tanem İvginlier, Zeynep Tekiner, Ada Gürçay ödül aldı.

DENİZLİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 101. yıldönümünün coşkusu Denizli Büyükşehir Belediyesi ile tüm kenti sardı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, bayram coşkusunu mobil araçlarla Denizlilerin evine taşıyan Büyükşehir Belediyesi büyük takdir topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlamasında bayram coşkusunu vatandaşların evine taşımak istediklerini kaydetti. Vatandaşların coşkusu ve bayram sevincinin muhteşem olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatanın hürriyeti uğruna kanını döken tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

İZMİR'DE RESMİ TÖREN 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'nci yılı, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleşen resmi törene, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Belediye Meclisi üyeleri, okul Müdürleri ve siyasi parti yöneticileri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenin ardından kutlama programı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda çevrimiçi bağlantı ile devam etti. Çevrimiçi kutlama programında, Namik Kemal İlkokulu Müdür Yardımcısı Yeşim Gül tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Anasınıfı öğrencilerinin şiir okumasıyla devam eden programda, "Atatürk ve Çocuk" temalı sunum ve "Bizim Bayramımız" oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Program, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA 23 NİSAN MORALİ Kayseri Şehir Hastanesi çocuk servisinde enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere Brusella, MIS-C, SMA hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi gören çocuklara, sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sürpriz yaptı.

Palyaço eşliğinde çocuk servisine gelen doktorlar ve hemşireler, çocuklara bayrak, balon ve oyuncuklar dağıttı. Çocuklarla oyunlar oynayarak moral veren sağlık çalışanları, 23 Nisan coşkusunu hastane odalarında yaşattı.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Binnaz Çelik, pandemi döneminde çok yoğun çalıştıklarını ancak bir çocuğun tebessüm etmesinin tüm yorgunluklarını aldığını söyledi.

Çelik, "Sağlık çalışanları olarak zor dönemden geçiyoruz; ama çocukların bu zor dönemleri mutlu hatırlamalarını istiyoruz. Onun için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuk sevisinde yatan çocuklarımız için organizasyon düşündük. Serviste bronşit, Covid ile ilişkili hastalar, Brusella nedeniyle yatan hastalar var. Biz hekimler çocuklar mutlu olduğunda daha çok mutlu oluyoruz. Pandemi hepimiz için zor bir dönem. Bizim için önemli olan bu çocukların mutlu olmasıdır. Çocukların hastanede bile olsa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hissedebilmesi çok önemli. Küçük hediyelerle gönüllerini almak istedik. Çocuklarımızın Covid nedeniyle hastaneye yatmasını istemiyoruz. Bu durum maske, mesafe ve hijyen ile önlenebilecek bir durum. Önce çocuklarımızı korumamız lazım. Bunun için de kendimizi korumamız lazım" diye konuştu.

KOCAELİ'DE MORAL OTOBÜSÜ Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık moral otobüsü tüm mahalleleri dolaşarak evlerinden çıkamayan çocuklara ve büyüklere bayram coşkusunu yaşattı. Darıca Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında moral otobüsüyle ilçeyi gezen müzisyenler, giyindikleri eğlenceli kostümlerle başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerine marş ve şarkılar söyledi.

Corona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde bulunan vatandaşlar, evlerinin penceresinden ve balkonlarından Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Çocukların mutlulukları ve yüzlerindeki gülümsemeler ise renkli görüntüler oluşturdu.

Daha sonra protokol üyeleri ilçedeki bir siteye uğrayarak burada çocuklarla sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi. Çocukları salıncaklarda sallayan protokol üyeleri, miniklerin coşkularına ortak oldu.

BALKONLARDA KUTLANDI Konya'da, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Çocuklar, şarkılar söyleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Beyşehir Alaaddin Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Durdu Kocaer, pandemi nedeniyle 23 Nisan kutlamalarını balkonda yaptıklarını belirterek, ''Pandemi olmasaydı kutlamaları okulumuzda daha coşkulu yapabilirdik. Pandemi de olsa 23 Nisan bizim gönüllerimizde ve balkonlarda da olsa kutlamaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye’deki çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun'' dedi.

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Köse de ''Balkonlarda da okul bahçelerinde kutlar gibi oluyor. İnsanlar mesafeleri korusalar, dışarı çıkmasalar bu virüs çabuk biter ve kutlamaları okullarımızda yapabiliriz'' diye konuştu.

ŞIRNAK'TA VATANDAŞLAR BANDO TAKIMINA CAMDAN DESTEK VERDİ Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar, pandemi nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına evlerinin balkon ve camlarından eşlik etti. Çocuklar ise 23 Nisan için balkonları süsleyerek bando takımı ve araç konvoyunu karşıladı.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı pandemi nedeniyle istedikleri gibi kutlayamamanın ezikliğini yaşadıklarını söyledi.

Demirtaş, "Maalesef pandemi şartlarından dolayı 23 Nisan bayramımızı istediğimiz şekilde okullarımızda kutlayamıyoruz. Çocuklarımızın hevesleri ve coşkuları sönmesin diye ilçe genelinde bu gün öğrencilerimiz evlerinde balkonlarında, camlarında 23 Nisan bayramlarını kutladı. Bizde bu coşkularına ortak olmak için öğrencilerimizin oluşturduğu bando takımıyla çarşı turu yapacağız. Onların balkonlarda hazırladığı coşkularına bizler de katılmak istiyoruz. Daha sonra araçlarımızla onların yanında olduğumuzu belirtmek için bir çarşı turu yapacağız" dedi.