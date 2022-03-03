Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 09:44 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 09:57
Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı.
Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı.
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İşte madde madde salgında yeni dönem...
Haziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.
Bakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.
Yeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.
Hastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.
Okullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.
Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.
PCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek.