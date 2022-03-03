Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme geçildiğini duyurdu. Salgın önlemlerinin gevşetildiğini açıklayan Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Yeni kararları madde madde duyuran Sağlık Bakanı, kararların İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge sonrasında geçerli olacağını da kaydetti.

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 09:44 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 09:57

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 1

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı. 

Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı. 

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İşte madde madde salgında yeni dönem...

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 2

MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERDİ

Haziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 3

MASKE TAKILACAK ALANLAR

Bakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 4

HES KODU ŞARTI SONA ERDİ

Yeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 5

SADECE HASTA OLANLARA TEST

Hastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 6

İKİ VAKAYA SINIF KAPANMAYACAK

Okullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 7

Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem - 8

COVİD HASTALARINDA İZOLASYON DEVAM EDECEK

PCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek.

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