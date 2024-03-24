Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye başkanı kimdir? Samandağ Belediye başkan adayları
Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye Başkanı kimdir? Samandağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Samandağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Samandağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Samandağ yerel seçim sonuçları..
SAMANDAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Samandağ Belediyesini 41.422 alınan oy ve %63.24 oy oranı ile CHP adayı Refik Eryılmaz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%63.24
- DSP%26.39
- AK Parti%6.96
- İyi Parti%3.13
- Vatan Partisi%0.13
- MEHMET YUVA%0.08
- Diğer%0.08