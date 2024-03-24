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Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye başkanı kimdir? Samandağ Belediye başkan adayları

Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye Başkanı kimdir? Samandağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Samandağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Samandağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Samandağ yerel seçim sonuçları..

Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye başkanı kimdir? Samandağ Belediye başkan adayları - 1

SAMANDAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Samandağ Belediyesini 41.422 alınan oy ve %63.24 oy oranı ile CHP adayı Refik Eryılmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%63.24
  • DSP%26.39
  • AK Parti%6.96
  • İyi Parti%3.13
  • Vatan Partisi%0.13
  • MEHMET YUVA%0.08
  • Diğer%0.08

TÜRKİYE HABERLERİ

Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye başkanı kimdir? Samandağ Belediye başkan adayları - 2

SAMANDAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz Kimdir?

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz; 10 Mayıs 1964'te Hatay Samandağ'da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Samandağ’da tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılından itibaren Hatay'da serbest avukatlık yaptı. Gençlik yıllarından itibaren siyasette aktif rol oynayan Eryılmaz 24. Dönem Hatay milletvekili olarak görev yaptı. 2011 yılında Samandağ’da kurulan Kalem Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (KALEM-DER)’nin kurucu üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında birçok konferans ve söyleşide konuşmacı olarak yer aldı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonunda üye olarak görev yapan Eryılmaz, 2 Dönem CHP Disiplin Kurulunda görev yaptı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Samandağ Belediye Başkan adayı olan Eryılmaz, %63’lük oyla Samandağ Belediye Başkanlığına seçildi. Çok iyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye başkanı kimdir? Samandağ Belediye başkan adayları - 3

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SEYİT ALİ ASLAN
  • SÜLEYMAN BEDİR ABACI
  • EMRAH KARAÇAY
  • ÇAĞLA CEMALİ
  • FEVZİ YÜKSEK
  • ELANUR GÜLŞAN
  • ÖZCAN ŞİRİN
  • SUPHİ YILDIZ
  • HASAN BOZDOĞAN
  • ESER YÜCEL
  • SELAHATTİN KESİK
  • HAMDİ UYGUN
  • ATİYE DÖNER
Samandağ Belediyesi hangi partide? Samandağ Belediye başkanı kimdir? Samandağ Belediye başkan adayları - 4

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