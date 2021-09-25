Samandağ sahilini kaplayan su canavarları için temizlik çalışması başlatıldı

Hatay’da Suriye'den gelen Asi Nehri'nin sürüklediği su sümbülleri, Hatay'ın Samandağı sahilini kapladı. Su canavarı olarak da bilinen istilacı türün temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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İHA 25.09.2021 - 16:25

Hatay Samandağ'da sahili kaplayan su sümbülleri için temizlik çalışması başlatıldı.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi.

Dünyanın en uzun sahillerinden olan 14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridinin 6 kilometresi de nehirden gelen su sümbülleri ile kaplandı.





Su canavarı olarak da bilinen bitkiler, kıyı şeridini yürünmeyecek hale getirdi.



Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yüzmek için sahile gelen Yeşim Kavuk, "Sahile geldiğimiz zaman şok olduk. Bu kadar yoğun olduğunu görünce üzüldüm'' dedi.

Rahat bir şekilde yüzemediklerini ve denize giremediklerini söyleyen Kavuk, ''Umarım en kısa zamanda temizlenir. Hiç iç açıcı bir manzara değil'' diye konuştu.

Su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirten Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş ise, akarsuların yağmurdan dolayı taşması sonucu Asi Nehri'nin biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklediğini söyledi.

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