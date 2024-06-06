"Şampiyon" 230 bin liradan satışa çıktı! Tam 960 kilo, günlük 18 kilo yem yiyor
Yozgat'ta bir besici 3 yıl önce satın aldığı ve “Şampiyon” ismini verdiği simental ırkı boğayı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. Besici Haydar Kaya'ya ait “Şampiyon” isimli 960 kilogram ağırlığındaki simental ırkı boğa, 230 bin liraya alıcısını bekliyor.
Yozgat'ın merkeze bağlı Sarımbey köyünde besicilik yapan Haydar Kaya, 3 yıl önce satın aldığı ve “Şampiyon” ismini verdiği simental ırkı boğayı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 1 tona yaklaşan kilosu ile çiftliğin en büyük hayvanı olan “Şampiyon” isimli kurbanlık boğa, dev cüssesi ile dikkat çekiyor.