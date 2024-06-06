"Şampiyon" 230 bin liradan satışa çıktı! Tam 960 kilo, günlük 18 kilo yem yiyor

Besici Kaya, ağırlığının yaklaşık bir tona gelen boğasını bayram öncesi 230 bin liradan satışa çıkardığını belirterek, “Hayvanımızın adı “Şampiyon” boğamızın şu an da canlı ağırlığı 960 kilogram yani bir tona yakın. Hayvanımızın et randımanı 600 kilogram geliyor. Günlük 7 kilogram yem, 3 kilogram arpa, 4 kilogram silaj, 2 kilogram kepek ve 2 kilogram da balya veriyoruz. Hayvanımızın fiyatını 230 bin lira olarak belirledik. Alıcısını bekliyoruz, tabiki de pazarlık payımız olacak. Hayvanımızın cinsi simental ve 3 yaşında. Hayvanımızı özenle besleyip büyütüyoruz. Bu kurbanımızı 7 kişi kesebilir. Kurban Bayramı öncesi alıcısını bekliyoruz” dedi.