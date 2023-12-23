“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası

Eylül ayı kazancının1 milyon TL'ye ulaştığını belirten Öztürk, “Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum.” diyerek hakkındaki iddiaları ekran görüntüleriyle reddetmeye çalışmıştı.

“Burada önemli olan husus, bu kazançların vergisinin ödenip ödenmediği. Bununla ilgili belgeleri, evrakları devlete sundum.” diyen Öztürk, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Günde 6 tane, en az o da reklam teklifi geliyor. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli. Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum. Devlete 1 lira borcum yoktur. Varsa da cezasını öderiz.”