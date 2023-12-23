“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası
Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada eşi Engin Polat’la birlikte tutuklanan Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” diyerek paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk, eşinin ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Öztürk’ün sosyal medya hesabından paylaştığı tehdit içerikli e-postalarda, “Son şansın kardeşim. Cezan 200 bin dolar oldu.” ifadesinin yer aldığı görülüyor.
Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, şirketine kayyum atanan isimler arasında yer alan Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan’ın ölüm tehdidi aldığını öne sürdü.