“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada eşi Engin Polat’la birlikte tutuklanan Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” diyerek paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk, eşinin ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Öztürk’ün sosyal medya hesabından paylaştığı tehdit içerikli e-postalarda, “Son şansın kardeşim. Cezan 200 bin dolar oldu.” ifadesinin yer aldığı görülüyor.

“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası - 1

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, şirketine kayyum atanan isimler arasında yer alan Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan’ın ölüm tehdidi aldığını öne sürdü.

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“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası - 2

Eşine gelen e-postalardan alındığını iddia ettiği ekran görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk, “Uzun zamandır eşime gelen mailleri tesadüfen gördüm ve gerçekten çok ciddi saıkıntı yaşadık.” diye yazdı.

“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası - 3

Eylül Öztürk’ün paylaştığı ekran görüntülerinde, tehdit e-postasını atan kişinin, “Son şansın kardeşim. Cezan 200 bin dolar oldu.” ifadesini kullandığı görülüyor.

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Öztürk’e gelen e-postada, “Bak uyuşturucu işlerine de başlıyorsunuz yavaş yavaş. Senin depoda da çıkar mı acaba bir şeyler? Kenan kardeş sizden parça parça koparacağız hayatınızı.” ifadesi yer alıyor.
“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası - 4

Eylül Öztürk, eşine gelen tehdit e-postalardan birinde ise anne, baba ve akrabalarının telefon numaralarının yer aldığını yazdı.

Öztürk, e-postalarla ilgili olarak savcılığa başvurduklarını açıkladı.
“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası - 5

NE OLMUŞTU?

Fenomen Eylül Öztürk, Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” notuyla paylaştığı fotoğraftaki isimlerden biri…

Polat ailesinin tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, “Şampiyonlar Ligi” notuyla paylaşılan fotoğrafta yer alan isimlere ait 12 şirkete el konulmuştu.

ABD’de yaşadığı bilinen Öztürk, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aylık gelirini açıklamıştı.
“Şampiyonlar Ligi” soruşturması | Fenomen Eylül Öztürk’ten “ölüm tehdidi” iddiası - 6

Eylül ayı kazancının1 milyon TL'ye ulaştığını belirten Öztürk, “Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum.” diyerek hakkındaki iddiaları ekran görüntüleriyle reddetmeye çalışmıştı.

“Burada önemli olan husus, bu kazançların vergisinin ödenip ödenmediği. Bununla ilgili belgeleri, evrakları devlete sundum.” diyen Öztürk, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Günde 6 tane, en az o da reklam teklifi geliyor. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli. Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum. Devlete 1 lira borcum yoktur. Varsa da cezasını öderiz.”
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