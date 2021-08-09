Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu, Samsun-Ordu karayolunda trafik bir süre aksadı.
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DHA 09.08.2021 - 04:08
Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollar göle döndü, Samsun-Ordu karayolunun bir kısmı trafiğe kapandı. Trafik, tali yoldan kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerine etkisini artırdı.
Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşerken, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun-Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu. Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, karayolları ile belediye ekipleri tıkanan mazgalları açıp, suyun tahliyesinin sağlanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar sırasında kapanan ana arterler yerine tali yolların kullanılmasına izin verildi.
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