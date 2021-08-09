Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu, Samsun-Ordu karayolunda trafik bir süre aksadı.

DHA 09.08.2021 - 04:08

Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 1
Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollar göle döndü, Samsun-Ordu karayolunun bir kısmı trafiğe kapandı. Trafik, tali yoldan kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 2
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerine etkisini artırdı.
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 3
Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşerken, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 4
Sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun-Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu.
Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 5
Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, karayolları ile belediye ekipleri tıkanan mazgalları açıp, suyun tahliyesinin sağlanması için çalışma başlattı.
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 6
Çalışmalar sırasında kapanan ana arterler yerine tali yolların kullanılmasına izin verildi.
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 7
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 8
Samsun-Ordu karayolunda trafiğe yağış engeli - 9

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