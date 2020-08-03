Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın

Samsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, yangını söndüren itfaiye erlerine ayran ikram etti.

DHA 03.08.2020 - 07:36

Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - 1
Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi.
Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - 2
Geri dönüşüm deposunda çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - 3
Kısa sürede büyüyen alevler istasyonu sararken, itfaiye araçlarına takviye amaçlı olarak olay yerine su tankerleri getirildi.
Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - 4
Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - 5
Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürüldü.
Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - 6
Çevredeki vatandaşlar ise yangını söndüren itfaiye personeline ayran ikram etti.
Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - 7

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