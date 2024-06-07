Samuray arıların mesaisi başladı: Laboratuvarda üretilip, eş zamanlı olarak doğaya salındılar

Kaplan, kahverengi kokarca ile en büyük mücadelenin biyolojik mücadele olduğunu ifade ederek, “Samuray arısının yanında elbette kimyasal mücadelede de yapacağız. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nün inanılmaz bir mutfak hikayesi var. Arkadaşlarımız gece gündüz uyumadan, cumartesi pazar nöbet tutarak, yeri geldi kendi ekonomilerini de işin içine katarak bu mücadeleyi verdiler. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'ne ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.