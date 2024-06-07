Samuray arıların mesaisi başladı: Laboratuvarda üretilip, eş zamanlı olarak doğaya salındılar
Karadeniz’de fındık bahçelerinde kahverengi kokarca ile mücadele mevsimi başladı. Laboratuvar ortamında çoğaltılan 10 bin samuray arı, Trabzon’un ilçelerinde eş zamanlı olarak doğaya salındı.
Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan kahverengi kokarca adlı istilacı böceğe karşı mücadele sürüyor.