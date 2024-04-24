Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama)
Sandık görevlisi ücretinin ne zaman yatırılacağına yönelik sorgulamalar sürmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görev alan kamu çalışanları, seçim görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen görevliler araştırmalarına devam ediyor. 31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görevli olan kamu çalışanları ücretlerinin yatırılmasını bekliyor. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?