Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama)

Sandık görevlisi ücretinin ne zaman yatırılacağına yönelik sorgulamalar sürmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görev alan kamu çalışanları, seçim görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama) - 1

2024 sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen görevliler araştırmalarına devam ediyor. 31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görevli olan kamu çalışanları ücretlerinin yatırılmasını bekliyor. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

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Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama) - 2

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama) - 3

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek.

Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 YSK seçim görevli ücretleri sorgulama) - 4

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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