Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim görevli ücreti ne kadar? (2023 YSK seçim görevli ücreti sorgulama)
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmaya devam ediyor. Seçim ücretlerinin ne zaman ve nasıl yatırılacağı, sandık kurullarında görev alan görevli kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her seçim döneminde olduğu gibi bu yıl da seçimlerde görev alan vatandaşlar, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılmasını bekliyor. Peki, sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Seçim görevli ücreti ne kadar?
Sandık görevlisi ücreti, (seçim görevli ücreti) bu yıl 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerin ardından araştırılıyor. Seçimlerde sandık kurullarında yer alan görevliler, ücretlerin ne zaman hesaplara yatırılacağına dair bilgi alabilmek için YSK tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. İşte ayrıntılar.