imsakiye

Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları..

Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini 516.202 alınan oy ve %60.81 oy oranı ile AK Parti adayı Zeynel Abidin BEYAZGÜL kazanmıştır.

Şanlıurfa Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 11
  • MHP 1
  • HDP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

ŞANLIURFA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL Kimdir?

Zeynel Abidin BEYAZGÜL,

1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan BEYAZGÜL, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı.

1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanan BEYAZGÜL, Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini ifa etti.

Noterlik mesleği süresince 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra eden Zeynel Abidin BEYAZGÜL, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Zeynel Abidin BEYAZGÜL, evli olup 3 çocuk babasıdır.

Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları 2024
Suruç Seçim Sonuçları 2024
Siverek Seçim Sonuçları 2024
Karaköprü Seçim Sonuçları 2024
Hilvan Seçim Sonuçları 2024
Harran Seçim Sonuçları 2024
Haliliye Seçim Sonuçları 2024
Halfeti Seçim Sonuçları 2024
Eyyübiye Seçim Sonuçları 2024
Ceylanpınar Seçim Sonuçları 2024
Bozova Seçim Sonuçları 2024
Birecik Seçim Sonuçları 2024
Akçakale Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER