Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları..
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini 516.202 alınan oy ve %60.81 oy oranı ile AK Parti adayı Zeynel Abidin BEYAZGÜL kazanmıştır.
Şanlıurfa Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 11
- MHP 1
- HDP 1