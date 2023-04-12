Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış

Şanlıurfa'nın Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
Diyarbakır’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde de su baskınları yaşandı.
Sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.
Bingöl'de aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Elazığ'da akşam saatlerinde bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.
Yoğun yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.
Kentte sağanağın aralıklarla cuma gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.