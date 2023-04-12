Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış

Şanlıurfa'da 14- 15 Mart'ta 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte bir kez daha şiddetli yağış etkili oldu. Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde su baskınları yaşandı. Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 1

Şanlıurfa'nın Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 2

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 3

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 4

Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 5

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.


Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 6

Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde de su baskınları yaşandı.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 7

Sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 8

BİNGÖL

Bingöl'de aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 9

ELAZIĞ

Elazığ'da akşam saatlerinde bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.

Yoğun yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 10

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Kentte sağanağın aralıklarla cuma gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 11
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 12
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 13
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 14
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 15
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 16
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 17
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 18
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 19
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 20
Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da şiddetli yağış - 21
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