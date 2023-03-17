Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: Can kaybı 18'ye yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kentte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Bakan Soylu, ''Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.'' dedi.
Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Şanlıurfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu.
Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.
Abide Köprülü kavşağı alt geçidi ile AVM'de kaybolan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'e yükseldi.
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi.
Selde hayatını kaybeden Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in otopsi işlemleri devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişinin etkilendiğini, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunu açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, "bir kez daha büyük üzüntü içinde olduklarını" belirtti.
Koca, açıklamasında şunları kaydetti:
"Olaydan Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa'da 93 ambulans ve 3 UMKE timi, Adıyaman'da 5 ambulans ve 3 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir.
Şanlıurfa'da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi birinci katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun."
Şanlıurfa Belediyesinden yapılan açıklamada kentin, yakın geçmişin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik. Yaralarımızı saracak, mümkün olan en kısa sürede ayağa kalkacağız." denildi.
Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle bugün il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." denildi.
Şanlıurfa'da sağanak sonucu tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde de su taşkınları yaşandı.
Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.
Bölge ve çevresinde yürütülen tahliye çalışmaları sonucu yerleşkedeki sular çekildi, göldeki su seviyesi de normale döndü.
Eyyübiye Belediyesi ekipleri yerleşke içinde temizlik çalışması başlattı.
Öte yandan Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, göl içindeki balıkların telef olduğuna yönelik bir bulgunun olmadığını belirtti.
İlhan, "Balıklıgöl'deki balıklar sazan türü olduğu için dipte yüzüyorlar, su taşkınında da gölün dışında bir balık görmedik. Balıkların gölden dışarıya gideceklerini düşünmüyoruz." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle depremzedeler için kurulan 1950 çadırda yaşayan 450 depremzede tahliye edildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çadır kentte barınan depremzedelerin, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşlarımızın tekrar çadır kente yerleşmeleri sağlanacaktır. Halihazırda, çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” denildi.
Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi. Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı.
Çelikhan kara yolunun kapatılması nedeniyle ilçeye ulaşım Doğanşehir-Gölbaşı kara yolu üzerinden sağlanıyor.
Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, AA muhabirine, bazı köy yollarında heyelan meydana geldiğini, yolların açılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
Aslantürk, Bulam Çayı'nın taşması nedeniyle Merk Ovası'nı da su bastığını kaydetti.
Bu arada, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta kısmi heyelan nedeniyle bir otomobil toprak altında kaldı. Araç kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı