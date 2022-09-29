Şanlıurfa'da akrep çiftliği: Zehrinin litresi 10 milyon dolar

''DÜNYANIN EN PAHALI SIVISI AKREP ZEHRİDİR''

Zehri muhafaza etmek de çok önemli. Bizim işimiz bu, bunu yapan pek kimse yok. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehridir. Burada ürettiğimiz panzehri Afrika’da yılan sokmasına karşı kullanabiliyorsun. Bu dünyadaki diğer akreplerde olmayan bir özellik. Analiz raporlarımızı 1-2 ülkeye gönderdik, raporları gördükleri gibi hemen bize olumlu geri dönüş yaptılar.