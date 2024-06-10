Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı

Batıkent Mahallesi’nde, 4 Haziran’da sokakta yürüyen Mustafa Şahin’e başıboş köpek saldırdı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şahin’i ısıran köpek, kuduz çıktı.

Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi’nde muhtarı Halil Kaya’nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu.