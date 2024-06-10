Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı
Şanlıurfa’da sokak hayvanlarının toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi muhtarlığı önünde eylem yaptı. Eylem sırasında, muhtarlık binasına “Dikkat kuduz risk bölgesi” yazılı tabela aslan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi’nde eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı.