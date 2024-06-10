Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da sokak hayvanlarının toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi muhtarlığı önünde eylem yaptı. Eylem sırasında, muhtarlık binasına “Dikkat kuduz risk bölgesi” yazılı tabela aslan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı - 1

Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi’nde eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı - 2

Batıkent Mahallesi’nde, 4 Haziran’da sokakta yürüyen Mustafa Şahin’e başıboş köpek saldırdı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şahin’i ısıran köpek, kuduz çıktı.

Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi’nde muhtarı Halil Kaya’nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu.

Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı - 3

Türkiye’nin dört bir yanından Şanlıurfa’ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.

Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı - 4

MUHTARLIK ÖNÜNDE EYLEM

Hayvan hakları savunucuları, bugün de Batıkent Mahallesi Muhtarlığı’nın önünde eylem yaptı.

Eylemciler, muhtarlık binasına “Dikkat, kuduz risk bölgesi” yazılı tabelayı astı.
Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı - 5

Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı.

3 kişi gözaltına alınırken, hayvan hakları savunucuları eylemlerine devam edeceklerini söyledi.
Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı - 6

Gözaltına alınanlar, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da kuduz karantinası | Eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalleli arasında arbede: 3 gözaltı - 7
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