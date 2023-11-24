Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü’nden bir gün önce 3 öğretmene saldırı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 3 öğretmen, velilerin saldırısına uğradı. Polis dün gerçekleşen olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına alırken, öğretmenler darp raporu aldı. Öğretmenler Günü’nden bir gün önce gerçekleşen saldırıya tepki gösteren İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, “Bugün çocuklarla birlikte, kendi yetiştirdikleri nesille birlikte olacakları bir günde öğretmenlerimiz şu anda evdeler, çocuklarımızı yalnız bırakmak zorunda kaldılar.” dedi.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 3 öğretmen, öğrenci velilerinin saldırısına uğradı.
İlçedeki Konuklu İlkokulu’na gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen saldırıya uğradı.
Okul idaresinin ihbarı üzerine, polis 4 kişiyi gözaltına alındı.
Doktordan darp raporu alan 3 öğretmen, 4 şüpheli hakkında şikayetçi oldu.