Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan, kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden olan sacdan kaydırak tepki çekti.

DHA 28.07.2021 - 17:01

Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu - 1
Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı.
Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu - 2

ÇOCUKLARIN KOL VE BACAKLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.
Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu - 3

AİLELER TEPKİLİ

Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı.
Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu - 4
Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep etti.
Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu - 5

BELEDİYEDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise henüz belediyeden açıklama yapılmadı.
Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu - 6

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