Şanlıurfa'da sacdan kaydırak tepkisi: Çocukların vücutlarında yanıklar oluştu

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan, kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden olan sacdan kaydırak tepki çekti.

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DHA 28.07.2021 - 17:01

Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı.

ÇOCUKLARIN KOL VE BACAKLARINDA YANIKLAR OLUŞTU Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.

AİLELER TEPKİLİ Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı.

Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep etti.

BELEDİYEDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise henüz belediyeden açıklama yapılmadı.