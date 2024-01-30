Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi”

Kilise cemaatinden birinin kendisini iç odaya soktuğunu söyleyen rahip Bulai, “Kiliseye girdiğim an gördüm ki bütün cemaat yerde serilmiş bulunuyor. Ben geçtim, bir başka kardeş kilisenin kapısını kapatmaya çalışıyordu. Görüyordum ki, başaramıyor. Ben ortadan geçerken, herkes iyi mi diye soruyordum. Hiç kimse cevap vermiyordu. Çok duygulanıyorum çünkü anlamadım ne olduğunu. Yaralı mı, ölü mü bilmiyordum. Ne olursa olsun kapıya kadar gittim. Kapıyı kapatmak için yardım etmek istedim. Bu da çok ilginç çünkü bizim kapı çok rahat bir şekilde kapanıyor. O gün kapanmıyordu.” ifadelerini kullandı.