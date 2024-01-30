Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi”
İstanbul’da Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşen Santa Maria Kilisesi’nin rahibi Anton Bulai, saldırı anında yaşananları anlattı. Kurşun sesiyle birlikte maskeli saldırganları gördüğünü anlatan Bulai, “Anladım ki olay ciddi... Bazıları bağırıyor, bazıları kaçmaya çalışıyordu.” dedi. “Bu yara hepimizin yarası.” diyen rahip Bulai, “O gün insanlar Rabbin sesini duysunlar diye geldi, kurşun sesi duydular.” şeklinde konuştu.
İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.
Kurşun izlerinin görüldüğü kiliseye dün dev bir Türk bayrağı asıldı.Pazar ayinini yöneten kilisenin Rahibi Anton Bulai, saldırı sırasında kilise içinde yaşananları anlattı.