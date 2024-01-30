Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi”

İstanbul’da Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşen Santa Maria Kilisesi’nin rahibi Anton Bulai, saldırı anında yaşananları anlattı. Kurşun sesiyle birlikte maskeli saldırganları gördüğünü anlatan Bulai, “Anladım ki olay ciddi... Bazıları bağırıyor, bazıları kaçmaya çalışıyordu.” dedi. “Bu yara hepimizin yarası.” diyen rahip Bulai, “O gün insanlar Rabbin sesini duysunlar diye geldi, kurşun sesi duydular.” şeklinde konuştu.

Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 1

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Kurşun izlerinin görüldüğü kiliseye dün dev bir Türk bayrağı asıldı.

Pazar ayinini yöneten kilisenin Rahibi Anton Bulai, saldırı sırasında kilise içinde yaşananları anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 2

Kendisinin bir cemaat üyesi tarafından iç odaya götürüldüğünü dile getiren Bulai, o an yaşadığı korkularının cemaat için olduğunu vurguladı.

Bir mucize gerçekleştiğini düşündüğünü belirten Bulai, “Mutlaka tekrar cemaate dönmemiz gerekiyor. O gün insanlar Rabbin sesini duysunlar diye geldi, kurşun sesi duydular.” ifadelerini kullandı.
Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 3

“O AN ANLADIM Kİ OLAY CİDDİ…”

İlk kurşun sıkıldığı sırada dua ettiğini, gözlerini açmadığını ancak ikinci kurşun sesiyle gözlerini açıp maskeli iki saldırganı gördüğünü anlatan rahip Bulai, “Hemen anladım ki olay ciddi… Gördüm ki bazıları bağırıyor, bazıları kaçmaya çalışıyor ama çoğu aşağıya eğildi. Cemaatten biri geldi ve beni içeri sokmaya çalıştı. Hatırladım ki masamızda kutsanmış ekmek ve kutsanmış şarap olacak.” diye konuştu.

Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 4

Kilise cemaatinden birinin kendisini iç odaya soktuğunu söyleyen rahip Bulai, “Kiliseye girdiğim an gördüm ki bütün cemaat yerde serilmiş bulunuyor. Ben geçtim, bir başka kardeş kilisenin kapısını kapatmaya çalışıyordu. Görüyordum ki, başaramıyor. Ben ortadan geçerken, herkes iyi mi diye soruyordum. Hiç kimse cevap vermiyordu. Çok duygulanıyorum çünkü anlamadım ne olduğunu. Yaralı mı, ölü mü bilmiyordum. Ne olursa olsun kapıya kadar gittim. Kapıyı kapatmak için yardım etmek istedim. Bu da çok ilginç çünkü bizim kapı çok rahat bir şekilde kapanıyor. O gün kapanmıyordu.” ifadelerini kullandı.

Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 5

Rahip Bulai şöyle devam etti:

“Önde bir şey görecek miyiz diye baktık. O an cemaatten iki kardeş saldırı oldu diyor. Biri de gülümsüyor ‘ne saldırısı’ diye. İçeri girdiler, bir komşumuz geçiyordu ve her zaman ki gibi gülümseyerek selamladı ve saldırı oldu dedi. İçeri bakmaya girdiler, ben de onların peşine gittim ve kapıyı kapattık.”
Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 6

“Bütün Türkiye eminim ki bizim için dua ediyor.” diye konuşan rahip Bulai, “Bu yara hepimizin yarası. Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun… En büyük yara Büyükdereli olanlar içindir çünkü herkes Büyükdere öyle bir şey duyulmadı diyor.” diye konuştu.

Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 7
Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai saldırı anında yaşananları anlattı: “Maskeli kişileri gördüm… O an anladım ki olay ciddi” - 8
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