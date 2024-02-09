Santa Maria Kilisesi'nden koruma talebi

"TEHDİDİN BOYUTUNUN CİDDİ OLDUĞU AÇIKTIR"

Kilisenin sadece bu mezhebe mensup kişiler tarafından değil, farklı dinleri benimsemiş kimseler tarafından da haftanın her günü binlerce kişi tarafından ziyaret edildiği anlatılan dilekçede şu ifadelere yer verildi: