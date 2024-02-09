Santa Maria Kilisesi'nden koruma talebi
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı nedeniyle kilisenin ve Rahip Anton Bulai'nin avukatı, polis koruması tahsis edilmesi için talepte bulundu. Sunulan dilekçede, "Somut olayda gerçekleştirilmek istenen eylem, kilisede bulunan insanların tamamını öldürerek vahşet ile infial yaratmaktır." ifadesine yer verildi. Şüpheliler ve kimliği tespit edilemeyen terör örgütü ile bağlantılı diğer kişilerin cezalandırılmaları için kamu davası açılması da istendi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak Pazar günü ayin sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilişkin 25 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.